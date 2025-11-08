Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Familienküche & Viktorianisches Bad

sixxStaffel 2Folge 2vom 08.11.2025
Familienküche & Viktorianisches Bad

Familienküche & Viktorianisches BadJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Folge 2: Familienküche & Viktorianisches Bad

42 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Ein Badezimmer im viktorianischen Stil soll das aktuell heruntergekommene Bad von Simon und Abi ersetzen. Durch den Abriss einer Wand und das Einsetzen eines neuen Fensters möchte das Paar den Raum viel offener und lichtdurchfluteter wirken lassen. In Staffordshire haben Michele und Kevin die Idee, ihren Bungalow mit einem Anbau zu vergrößern. Dadurch erscheint er umso geräumiger und bietet Platz für die ersehnte moderne Farmhausküche.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
sixx
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Alle 1 Staffeln und Folgen