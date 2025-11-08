Familienküche & Viktorianisches BadJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 2: Familienküche & Viktorianisches Bad
42 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6
Ein Badezimmer im viktorianischen Stil soll das aktuell heruntergekommene Bad von Simon und Abi ersetzen. Durch den Abriss einer Wand und das Einsetzen eines neuen Fensters möchte das Paar den Raum viel offener und lichtdurchfluteter wirken lassen. In Staffordshire haben Michele und Kevin die Idee, ihren Bungalow mit einem Anbau zu vergrößern. Dadurch erscheint er umso geräumiger und bietet Platz für die ersehnte moderne Farmhausküche.
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK