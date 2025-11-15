Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 3vom 15.11.2025
Agi und Steve träumen von einer Küche, die mehr Platz zum Kochen und Bewirten ihrer Gäste bietet. Aus diesem Grund haben sich die beiden für eine bauliche Erweiterung ihres Hauses entschieden. Gleichzeitig gestalten sich in Birmingham die Renovierungsarbeiten von Dan und Rianna etwas schwierig, da ihr Budget äußerst knapp ist. Wird das Geld reichen, um ihr griechisches Badezimmer nach ihren Wünschen zu gestalten?

