sixxStaffel 1Folge 1vom 05.07.2024
Folge 1: Luxuswohnküche und Regenwald-Bad

42 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 6

Mit einem Budget von 50.000 Pfund und einem fleißigen Team beweisen Eddie und Michelle dem Baumeister Mark Millar, dass auch zwei Wochen für den Umbau einer Luxuswohnküche reichen. Unterdessen soll mit dem etwas kleineren Budget von nur 5.000 Pfund das Grün des Regenwalds im Bad von Samina und Akil Einzug nehmen, doch der Zeitplan ist knapp.

