Minimalistische Küche und Wellness-BadJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 5: Minimalistische Küche und Wellness-Bad
42 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 6
Ihr erstes eigenes Haus möchte Maria ganz nach ihren Vorstellungen gestalten, weswegen sie bei den Umbauarbeiten persönlich Hand anlegt. So soll die ideale Küche mit cleanem Design und minimalistischem Konzept realisiert werden. Etwas ausgefallener sind die Wünsche von Tarek und Billie-Jo, die nicht nur eines, sondern sogar drei Badezimmer nach ihren Ansprüchen umgestalten möchten. Besonders der Whirlpool ist als edler Eyecatcher geplant und soll für Entspannung sorgen.
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK