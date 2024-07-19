Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Minimalistische Küche und Wellness-Bad

sixxStaffel 1Folge 5vom 19.07.2024
Minimalistische Küche und Wellness-Bad

Minimalistische Küche und Wellness-BadJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Folge 5: Minimalistische Küche und Wellness-Bad

42 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 6

Ihr erstes eigenes Haus möchte Maria ganz nach ihren Vorstellungen gestalten, weswegen sie bei den Umbauarbeiten persönlich Hand anlegt. So soll die ideale Küche mit cleanem Design und minimalistischem Konzept realisiert werden. Etwas ausgefallener sind die Wünsche von Tarek und Billie-Jo, die nicht nur eines, sondern sogar drei Badezimmer nach ihren Ansprüchen umgestalten möchten. Besonders der Whirlpool ist als edler Eyecatcher geplant und soll für Entspannung sorgen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
sixx
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Alle 3 Staffeln und Folgen