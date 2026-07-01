Dreamcars: Aston Martin V8 VantageJetzt kostenlos streamen
DREAMCARS
Folge vom 01.07.2026: Dreamcars: Aston Martin V8 Vantage
50 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Rund 200 Stunden Handarbeit stecken in diesem exklusiven Sportwagen: dem Aston Martin V8 Vantage. Jedes Modell ist ein Unikat. Insgesamt 1.700 Mitarbeiter sind an der Fertigung beim britischen Hersteller beteiligt. Mit 510 PS rast das aerodynamische Luxusauto über den Asphalt, angetrieben von einem V8-Biturbo-Motor. Dieser muss sich auch bei Rennen auf dem Nürburgring beweisen. Die Reportage begleitet die Produktion des V8 Vantage und zeigt ihn in Aktion auf der Rennstrecke.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt