Du sollst nicht lügen
Folge 2: Episode 2
46 Min.Ab 12
Laura ist am Rande der Verzweiflung und versucht trotz Mangel an Beweisen, ihren vermeintlichen Peiniger hinter Gitter zu bringen. Hendrik hingegen versteht die Welt nicht mehr, sieht seinen tadellosen Ruf gefährdet und hofft, seine Unschuld beweisen zu können. Ein ehemaliger Kollege Lauras, der von ihr ebenfalls der sexuellen Belästigung bezichtigt wurde, könnte ihm dabei behilflich sein ...
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Filmpool Fiction GmbH