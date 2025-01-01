Du sollst nicht lügen
Folge 3: Episode 3
46 Min.Ab 12
Als die Polizei die Ermittlungen gegen Hendrik Voss aus Mangel an Beweisen einstellt, spitzt sich die Lage zu. Er klagt Laura wegen Verleumdung an, sie kämpft weiter um Gerechtigkeit. Während sie sich gegenseitig der Lüge bezichtigen, treten immer mehr verwirrende Details aus ihrer beider Vergangenheit und der ihres privaten Umfelds ans Tageslicht ...
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Filmpool Fiction GmbH