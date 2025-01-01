Edel & Starck
Folge 10: Hokus, Pokus, Exitus
46 Min.Ab 6
Biene erzählt Sandra und Felix, eine Wahrsagerin hätte ihr vorausgesagt, dass der Tod Einzug in der Kanzlei halten wird. Plötzlich wittern die beiden Anwälte an jeder Ecke Gefahr: Sandra verliert durch ihr panisches Verhalten einen Mandanten und Felix fürchtet sich vor dem finsteren Ramos ...
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH