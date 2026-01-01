Edel & Starck
Folge 7: Eiertanz
47 Min.Ab 6
Diesmal muss sich Sandra mit dem Rechtsstreit eines Paares befassen, das mit Hilfe künstlicher Befruchtung ein Kind zeugen wollte. Da der Mann aber mittlerweile eine andere Frau liebt, will er, dass seine Ex vom Einsetzen einer weiteren Eizelle absieht. Währenddessen kämpft Felix für die Hippies Walter und Anita, die Ärger mit den städtischen Behörden haben. Offensichtlich sucht die Stadt einen Vorwand, um den mit ihnen abgeschlossenen Pachtvertrag kündigen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH