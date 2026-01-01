Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 1Folge 7
Edel & Starck

Folge 7: Eiertanz

47 Min.Ab 6

Diesmal muss sich Sandra mit dem Rechtsstreit eines Paares befassen, das mit Hilfe künstlicher Befruchtung ein Kind zeugen wollte. Da der Mann aber mittlerweile eine andere Frau liebt, will er, dass seine Ex vom Einsetzen einer weiteren Eizelle absieht. Währenddessen kämpft Felix für die Hippies Walter und Anita, die Ärger mit den städtischen Behörden haben. Offensichtlich sucht die Stadt einen Vorwand, um den mit ihnen abgeschlossenen Pachtvertrag kündigen zu können.

ATV 2
