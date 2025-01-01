Zum Inhalt springenBarrierefrei
Felix vertritt William Heinkes in dessen Scheidungssache. Als der Anwalt zufällig die andere Partei, die attraktive Tessa Heinkes, kennenlernt, kann er seinen Mandanten nicht verstehen. William will sich von seiner jungen, reichen Frau trennen, um mit seiner wesentlich älteren Geliebten Marion zusammenzuleben! Felix ist so fassungslos, dass er den Fall lieber seiner Kollegin überlässt. Sie zeigt mehr Verständnis für William - Schönheit ist ja schließlich nicht alles im Leben!

