Edel & Starck
Folge 4: Ein ganz normaler Stier
48 Min.Ab 12
Aus Dankbarkeit über Sandras Hilfe bei einem Heiratsschwindler-Fall begleitet Felix seine Kollegin zu Bauer Huber, der einen Kaufvertrag anfechten möchte. Sein neu erworbener Stier ist laut Samen-Analyse nur bedingt zeugungsfähig, wodurch der Zuchtbulle seinen eigentlichen Zweck nicht erfüllen kann ..
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH