Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Zwei gegen die MafiaJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 1: Zwei gegen die Mafia
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Schnee, Ski, Schmuserei: Für Valentin und Hanna sind die Winterferien am Schliersee der zweite Liebesfrühling. Alle Mißverständnisse scheinen Vergangenheit, die beiden sind wieder wie frisch verliebt. Aber schon ziehen dunkle Wolken auf: Denn mitten in die Urlaubsidylle platzt das Mädchen Maria, eine Bosnierin, die von Frauenhändlern verschleppt wurde. Valentin und Hanna retten sieim letzten Moment vor ihren Verfolgern und nehmen die Suche nach der Bande selbst in die Hand... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1