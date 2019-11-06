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Ein Bayer auf Rügen

Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
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Zwei gegen die Mafia

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Ein Bayer auf Rügen

Folge 1: Zwei gegen die Mafia

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schnee, Ski, Schmuserei: Für Valentin und Hanna sind die Winterferien am Schliersee der zweite Liebesfrühling. Alle Mißverständnisse scheinen Vergangenheit, die beiden sind wieder wie frisch verliebt. Aber schon ziehen dunkle Wolken auf: Denn mitten in die Urlaubsidylle platzt das Mädchen Maria, eine Bosnierin, die von Frauenhändlern verschleppt wurde. Valentin und Hanna retten sieim letzten Moment vor ihren Verfolgern und nehmen die Suche nach der Bande selbst in die Hand... Rechte: Sat.1

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Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen