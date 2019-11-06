Staffel 3Folge 10vom 06.11.2019
Der Berg ruft ...Jetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 10: Der Berg ruft ...
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit geliehenem Geld will sich Dr. Maisinger an Bodes geplantem Kur-Zentrum beteiligen. Seine Geldgeber wollen dafür eine Gegenleistung. Doch auf einen Handel will sich Bode nicht einlassen. Bode bekommt Probleme ganz anderer Art: Um seinen beiden hübschen Töchtern Janine und Lisa zu imponieren, unternimmt er mit ihnen eine schwierige Bergtour, die sie in große Gefahr bringt. Zum Glück sind Valentin und sein Freund Markus "Wasi" Wasmeier an diesem Tag auch in die Wand gestiegen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1