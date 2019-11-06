Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Ein übermächtiger Gegner

Folge 2: Ein übermächtiger Gegner

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nur mit Glück entkommen Valentin und Hanna einem Anschlag. Der scheinbar glücklose Attentäter Fechner enttarnt sich gegenüber den beiden als Agent des LKA und klärt sie über die verzweigten Aktivitäten des Verbrecher-Ringes auf. Valentin merkt, dass die Geschichte ungewöhnlich gefährlich zu werden droht: Hier hat er es mit einem Gegner zu tun, der zu allem bereit ist. Deshalb rät er Hanna, gemeinsam mit Bernie zurück nach Rügen zu fahren. Doch Hanna will bei Valentin bleiben...

