Ein Bayer auf Rügen

Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Unter falschem Verdacht

Ein Bayer auf Rügen

Folge 3: Unter falschem Verdacht

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schlimmer hat sich Valentin noch nie gefühlt: Seine geliebte Hanna ist tot. Zudem macht ihn Wibke für ihren Tod verantwortlich. Sie schließt ihn sogar von der Beerdigung aus. Sie selbst macht sich auf den Weg nach Miesbach, um dort nach Beweisen für ihre Anschuldigungen gegen Valentin zu suchen. Unterdessen hat es Valentin mit dem Betrüger Arthur Knoll zu tun, der seine geschiedene Frau mit einer gefälschten Vollmacht um ihr ererbtes Geld erleichtern will... Rechte: Sat.1

