Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 4: Blinde Rache
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentins Schulfreund Sepp Bichler kann nicht über den Unfall seiner Tochter hinwegkommen. Die Fünfjährige starb, nachdem sie von einem rücksichtslosen Raser überfahren wurde. Bochmann, der Unglücksfahrer, wurde für die Tat nur milde bestraft zu mild, wie Sepp Bichler meint: Er sinnt auf Rache. Seine Frau Cordula beobachtet ihren Mann und macht sich große Sorgen. Ihr fällt nur einer ein, der den Rasenden wieder zur Vernunft bringen könnte: Sie schreibt an Valentin. Rechte: Sat.1
