Ein Bayer auf Rügen

Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Ungleiche Brüder

Ein Bayer auf Rügen

Folge 5: Ungleiche Brüder

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alles sieht wie eine Jagdunfall aus, als Freiherr Wilhelm von Stromberg plötzlich angeschossen zusammenbricht. Auch Valentin, der das tragische Ende der Treibjagd miterlebt, hegt zunächst keinen Verdacht. Doch bald beschleichen ihn Zweifel: verblüffend die Tatsache, dass aus keinem der Jagdgewehre geschossen wurde, seltsam das Verhalten der Söhne Falco und Niclas von Stromberg, irritierend der deprimierte Pater Tobias, der diesmal so schwer an einem Beichtgeheimnis trägt... Rechte: Sat.1

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

