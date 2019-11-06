Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Ungleiche BrüderJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 5: Ungleiche Brüder
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alles sieht wie eine Jagdunfall aus, als Freiherr Wilhelm von Stromberg plötzlich angeschossen zusammenbricht. Auch Valentin, der das tragische Ende der Treibjagd miterlebt, hegt zunächst keinen Verdacht. Doch bald beschleichen ihn Zweifel: verblüffend die Tatsache, dass aus keinem der Jagdgewehre geschossen wurde, seltsam das Verhalten der Söhne Falco und Niclas von Stromberg, irritierend der deprimierte Pater Tobias, der diesmal so schwer an einem Beichtgeheimnis trägt... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1