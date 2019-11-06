Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Aschenputtel und der gute Vetter
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin sucht eine Bleibe. Bei Susanne Wittgenstein, einer eigenbrötlerischen Insulanerin, die jeder nur in Gummistiefeln und nachlässig unters Kopftuch gekämmten Haaren kennt, soll ein Gartenhaus leerstehen. Valentin hat Interesse an dem Haus, zwei andere Herren aber noch stärkeres an der Hausherrin: Suse Wittgensteins verborgener Reiz ist nämlich ein großes Baugrundstück direkt an Rügens schönster Küste. Immobilienhai Bode und Bürgermeister Knoop sind schon zur Stelle. Rechte: Sat.1
