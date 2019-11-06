Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Die glorreichen SiebenJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 7: Die glorreichen Sieben
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Hansen, Besitzer mehrerer Supermärkte, ist verunsichert: In seine Läden wird fast täglich eingebrochen, und es gibt keine Spur von den Tätern. "Das müssen Profis sein", meint er, doch Valentin Gruber hat Zweifel. Mike, sein alter Motorradfreund aus Berlin, kommt mit sechs Kumpeln auf die Insel - alle schwer motorisiert. Wie schwer, davon können die Rügener bald ein Lied singen! "Die glorreichen Sieben", martialisch aussehende Rocker in Lederkluft, machen die Insel unsicher... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1