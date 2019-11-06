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Ein Bayer auf Rügen

Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
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Die glorreichen Sieben

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Ein Bayer auf Rügen

Folge 7: Die glorreichen Sieben

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Hansen, Besitzer mehrerer Supermärkte, ist verunsichert: In seine Läden wird fast täglich eingebrochen, und es gibt keine Spur von den Tätern. "Das müssen Profis sein", meint er, doch Valentin Gruber hat Zweifel. Mike, sein alter Motorradfreund aus Berlin, kommt mit sechs Kumpeln auf die Insel - alle schwer motorisiert. Wie schwer, davon können die Rügener bald ein Lied singen! "Die glorreichen Sieben", martialisch aussehende Rocker in Lederkluft, machen die Insel unsicher... Rechte: Sat.1

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Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

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