Ein Bayer auf Rügen

Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Schiffe versenken

Folge 8: Schiffe versenken

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Peter Kiefer braucht schnell eine gute Idee, denn seine Gläubiger lassen sich nicht länger vertrösten. Sogar im Urlaub wird er von Anrufern belästigt, was Wibke Gernrich, bei der die Eheleute Kiefer abgestiegen sind, zufällig mit anhört. Als die Yacht der Kiefers plötzlich und ohne Ankündigung ausläuft, macht sich die frischgebackene "Pensionsmutter" Wibke Sorgen um die Rechnung. Doch dann gibt es eine gewaltige Explosion auf See... Rechte: Sat.1

