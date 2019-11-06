Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 3Folge 9vom 06.11.2019
Hunde, die beissen ...

Ein Bayer auf Rügen

Folge 9: Hunde, die beissen ...

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentin ist mit Bernies Liebster Miriam auf seiner Harley Richtung Heimat unterwegs. Dort hat Bernie einige Probleme: Unternehmer Horlacher fühlt sich ihm übel verleumdet. Bernie hat berichtet, dass "Bully", Horlachers scharfer Hund, schon etliche Leute angefallen und gebissen hat. Und eines Morgens beobachten Nachbarskinder, wie der Dobermann einen kleinen streunenden Hund erwischt. Sie suchen den kleinen Streuner, und finden ein blutverschmiertes Bündel im Wald liegen... Rechte: Sat.1

