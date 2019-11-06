Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 5Folge 1vom 06.11.2019
Wiedersehen macht Freude

Ein Bayer auf Rügen

Folge 1: Wiedersehen macht Freude

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Haberl, der seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt zurückgezogen hat, ist aufgeregt: Der wegen Bankraubes verurteilte Thomas Jordan soll aus dem Gefängnis entlassen werden. Haberl hatte ihn und seinen Komplizen Heiner Stadler als damaliger Polizeichef von Schliersee verhaften können. Die Millionenbeute konnte allerdings nie gefunden werden. Für ihre Auffindung haben die Bank und die Versicherung je 50.000 DM ausgesetzt. Die möchte Haberl sich jetzt verdienen. Rechte: Sat.1

