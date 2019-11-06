Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 5Folge 10vom 06.11.2019
Tod eines Wachmanns

Ein Bayer auf Rügen

Folge 10: Tod eines Wachmanns

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentins ehemaliger Chef Otto Grinzinger, inzwischen pensioniert und bei einem privaten Wachdienst engagiert, überrascht bei der nächtlichen Überprüfung einer Fabrik einen jungen Mann mit Pferdeschwanz, der ihn auf der Flucht mit einem Auto anfährt. Greiner erliegt seinen Verletzungen. Am Tatort, einer Lagerhalle des Fabrikanten Lindner, wurden offensichtlich Fahrzeuge umgespritzt. Frische Spuren lassen auf einen Wagen schließen, wie er dem Juwelier Lester gestohlen wurde. Rechte: Sat.1

