Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 5Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
In den falschen Händen

In den falschen HändenJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 11: In den falschen Händen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Aus der Praxis der Internistin Dr. Carola Steinorth wird neben teuren medizinischen Geräten auch der Computer gestohlen, in dem die Daten der Patienten gespeichert sind. Kurz darauf erhält Dr. Steinorth einen Anruf: 150 000 Mark soll sie zahlen oder ihre Patienten werden erpresst. Valentin, der in einer ganzen Reihe von Praxiseinbrüchen ermittelt, hat damit eine erste Spur - in keinem der anderen Fälle wurde allerdings die Patientenkartei gestohlen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen