Staffel 5Folge 11vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 11: In den falschen Händen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Aus der Praxis der Internistin Dr. Carola Steinorth wird neben teuren medizinischen Geräten auch der Computer gestohlen, in dem die Daten der Patienten gespeichert sind. Kurz darauf erhält Dr. Steinorth einen Anruf: 150 000 Mark soll sie zahlen oder ihre Patienten werden erpresst. Valentin, der in einer ganzen Reihe von Praxiseinbrüchen ermittelt, hat damit eine erste Spur - in keinem der anderen Fälle wurde allerdings die Patientenkartei gestohlen. Rechte: Sat.1
