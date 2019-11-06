Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 5Folge 12vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen

Folge 12: Ein falsches Spiel

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einer Razzia gehen Valentin drei Fixer ins Netz, der Dealer Paul entkommt jedoch. Eines der festgenommenen Mädchen, Sabine, entpuppt sich als Münchner Polizeianwärterin, die angeblich Ermittlungen im Drogenmilieu anstellt. Valentin misstraut Sabine, vor allem, als er beobachtet, wie sie in Pauls Auto steigt. Sabine spürt Valentins Zweifel und stellt ihm eine Falle. Daraufhin wird er wegen Unzucht mit Abhängigen vom Dienst suspendiert. Aber er ermittelt natürlich weiter. Rechte: Sat.1

