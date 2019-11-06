Staffel 5Folge 13vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 13: Das Gerücht
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin hat die Polizeianwärterin Sabine und ihren Komplizen, den Drogendealer Paul, verhaftet. Aber jetzt geht der Ärger erst richtig los. Valentin soll sich an der jungen Frau vergangen haben. Die Presse hat vom angeblichen Sex-Skandal im Polizeirevier bereits Wind bekommen. Um sich vom Verdacht der Unzucht mit einer Abhängigen reinzuwaschen, muss er unbedingt den Drogen-Baron Jacques finden. Als Valentin dem brutalen Dealer zu nahe kommt, lässt er ihn zusammenschlagen. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1