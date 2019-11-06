Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 5Folge 2vom 06.11.2019
Väter und Söhne

Ein Bayer auf Rügen

Folge 2: Väter und Söhne

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Petra Klinger, ihr Sohn Mike und Valentin freunden sich immer mehr an. Als ihr geschiedener Mann Rico in der Wohngemeinschaft auftaucht, um sich nach seinem Sohn zu erkundigen, bahnt sich ein "Eltern-Krieg" um Mike mit dramatischen Folgen an: Rico will Petra das Sorgerecht wieder entziehen lassen. Um Beweise für ihren "unsittlichen" Lebenswandel zu bekommen, heuert er sogar Haberl als Privatdetektiv an. Rechte: Sat.1

