Staffel 5Folge 3vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 3: ... der werfe den ersten Stein
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Frauen-Power" und ein Pater in Liebesnöten: Frau Steinmann wird von ihrem Mann oft geschlagen. Als sie wieder einmal voller frischer blauer Flecken in Schliersee gesehen wird, bildet sich spontan eine Frauen-Gruppe, die sich mit Knüppeln und Äxten bewaffnet und es Herrn Steinmann "heimzahlt". Pater Tobias hat mit seiner Haushälterin Elli ein Liebesverhältnis. In der Gemeinde bringt nur eine Minderheit dafür Verständnis auf. Die Frühmessen werden bestreikt. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1