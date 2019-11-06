Staffel 5Folge 4vom 06.11.2019
BlütenträumeJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 4: Blütenträume
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In Schliersee tauchen immer mehr gefälschte Fünfzig-Mark-Scheine auf. Eingetauscht werden sie überwiegend an den Tankstellen des Ortes. Valentin macht sich auf die Suche nach den Blüten-Tätern. Als ein falscher Fuffziger schließlich in der Kirchen-Kollekte landet, wird er fündig. Auch im privaten Bereich tut sich einiges bei Valentin. Nach einem Rendezvous mit Petra kommt es zum ersten leidenschaftlichen Kuss. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1