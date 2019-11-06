Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 5: Ritter Valentin
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentins setzt sich für Ute Mensching ein. Das junge Mädchen kommt aus einem sozial gefährdeten Milieu. Der arbeitslose Stiefvater schlägt sie, und die Mutter nutzt sie als Arbeitskraft aus. Valentin kann Ute gerade noch davon abhalten, sich von einer Felswand zu stürzen. Er bringt sie zunächst im Aiblinger-Hof unter, was Katrin mit Skepsis beobachtet - sie erkennt nämlich, dass sich Ute in Valentin verliebt hat. Utes Vater dagegen will seine Tochter gewaltsam vom Hof holen.
