Staffel 5Folge 7vom 06.11.2019
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Ein Bayer auf Rügen
Folge 7: Mit gezinkten Karten
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin verbringt seinen Urlaub auf Rügen. Schon die Fahrt vom Bahnhof wird turbulent: Insel-Polizist Künath wird auf einer Baustelle bei einem Streit zwischen deutschen und polnischen Arbeitern niedergeschlagen. Außerdem wurde Jerzy, einer der Leiharbeiter, ermordet - im Speichel des Toten werden Asbestreste gefunden. Valentin findet heraus, dass der Lkw-Fahrer Losse auch bei dem Arbeitsvermittler Sarchow auf der Lohnliste steht und für ihn asbestverseuchten Abraum "entsorgt". Rechte: Sat.1
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Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1