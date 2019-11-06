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Ein Bayer auf Rügen

Staffel 5Folge 7vom 06.11.2019
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Ein Bayer auf Rügen

Folge 7: Mit gezinkten Karten

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentin verbringt seinen Urlaub auf Rügen. Schon die Fahrt vom Bahnhof wird turbulent: Insel-Polizist Künath wird auf einer Baustelle bei einem Streit zwischen deutschen und polnischen Arbeitern niedergeschlagen. Außerdem wurde Jerzy, einer der Leiharbeiter, ermordet - im Speichel des Toten werden Asbestreste gefunden. Valentin findet heraus, dass der Lkw-Fahrer Losse auch bei dem Arbeitsvermittler Sarchow auf der Lohnliste steht und für ihn asbestverseuchten Abraum "entsorgt". Rechte: Sat.1

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Ein Bayer auf Rügen

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