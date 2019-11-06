Staffel 5Folge 8vom 06.11.2019
Das FindelkindJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 8: Das Findelkind
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Endlich! Valentins neue große Liebe, Petra Klinger, ist auf Rügen eingetroffen. Doch kaum ist sie aus dem Zug in Valentins Auto umgestiegen, hat er - unfreiwillig - schon die erste Überraschung parat: Auf dem Rücksitz hat die junge Polin Eva in ihrer Verzweiflung heimlich ihr Baby deponiert. Valentin und Petra machen sich sofort auf die Suche nach der Mutter und bringen langsam Licht in eine dunkle Geschichte. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1