Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 5Folge 8vom 06.11.2019
Joyn+
Das Findelkind

Das FindelkindJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 8: Das Findelkind

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Endlich! Valentins neue große Liebe, Petra Klinger, ist auf Rügen eingetroffen. Doch kaum ist sie aus dem Zug in Valentins Auto umgestiegen, hat er - unfreiwillig - schon die erste Überraschung parat: Auf dem Rücksitz hat die junge Polin Eva in ihrer Verzweiflung heimlich ihr Baby deponiert. Valentin und Petra machen sich sofort auf die Suche nach der Mutter und bringen langsam Licht in eine dunkle Geschichte. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen