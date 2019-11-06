Staffel 5Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9: Das Schweigen der Zeugen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im letzten Moment können Valentin und seine Freundin Petra den Mord an der vietnamesischen Prostituierten Kim Sun vereiteln. Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass Donatius Domberger die Frau kennt. Er hatte sie nämlich mit ihrem "Manager" Kai Warnitz auf einer Feier fotografiert. Erst nach einem zweiten Mordanschlag, bei dem der Täter angeschossen wird, packt Kim Sun aus: Sie führt ein Tagebuch, und Warnitz befürchtet, dass nun seine dunklen Machenschaften ans Licht kommen. Rechte: Sat.1
