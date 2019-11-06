Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 5Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Schweigen der Zeugen

Das Schweigen der ZeugenJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 9: Das Schweigen der Zeugen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im letzten Moment können Valentin und seine Freundin Petra den Mord an der vietnamesischen Prostituierten Kim Sun vereiteln. Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass Donatius Domberger die Frau kennt. Er hatte sie nämlich mit ihrem "Manager" Kai Warnitz auf einer Feier fotografiert. Erst nach einem zweiten Mordanschlag, bei dem der Täter angeschossen wird, packt Kim Sun aus: Sie führt ein Tagebuch, und Warnitz befürchtet, dass nun seine dunklen Machenschaften ans Licht kommen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen