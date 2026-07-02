Ein Engel auf Erden
Folge 18: Eine große Liebe (2)
47 Min.Folge vom 02.07.2026
Jennifer nimmt Jonathan bei sich auf, nachdem er ihr das Leben gerettet hat. Sie betrachtet ihn nicht nur als ihren Lebensretter - sie verliebt sich auch in ihn. Der Engel, der seine himmlische Existenz gegen eine menschliche eintauschen musste, entdeckt nun ebenfalls Gefühle in sich. Aber auch Schuldgefühle kommen hoch: Hat er doch seiner kürzlich verstorbenen Frau Jane ewige Treue geschworen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH