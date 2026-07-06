Ein Engel auf Erden
Folge 20: Selbstmitleid
47 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Jonathans und Marks Auftrag führt sie in eine Wohnanlage, die von der ständig übel gelaunten Hawaiianerin Aulani geleitet wird. Sie erfahren, dass sich Aulanis psychische Verfassung erst seit ihrem Unfall verschlechtert hat. Vorher war sie eine freundliche und allseits beliebte Sängerin. Ihr ehemaliger Gesangspartner Danny unterstützt Aulani heimlich, doch das wird ihm in keiner Weise gedankt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH