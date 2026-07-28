Ein traumhafter AuftragJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 12: Ein traumhafter Auftrag
44 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
Mark beklagt sich über seine ungleiche Partnerschaft mit Jonathan. Ihr "Chef" kann diese Klagen nicht mehr hören: Er stattet Mark mit Jonathans Fähigkeiten aus, und verwandelt den Engel in einen Hund. Mark lernt den kleinen Tommy kennen, der von zu Hause ausgerissen ist. Nicht ohne Grund: Seine Mutter Vanessa ist Mitglied einer experimentellen Theatergruppe, die alle konventionellen Verhaltensregeln sprengt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH