Ein Engel auf Erden
Folge 13: Schöne Zukunft
45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Während der Weihnachtsfeiertage bekommen Jonathan und Mark einen heiklen Auftrag: Sie müssen den Geschäftsmann Ronald Hays aufsuchen, um ihn von einem profitsüchtigen Vorhaben abzuhalten. Hays plant den Bau eines Atomkraftwerks. Er ist ziemlich dickköpfig - er will nicht auf gut gemeinte Warnungen und Ratschläge hören. Daraufhin greift Jonathan zu einem drastischen Mittel: Er versetzt Hays dreißig Jahre in die Zukunft - nach einem schweren Störfall ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH