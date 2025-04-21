Ein Fall für Zwei
Folge 10: Überstunden
Josef Matula hat heute ganz andere Sorgen als ein verschwundenes 14jähriges Mädchen zu suchen. Man hat ihm kurzfristig die Wohnung gekündigt, nun hockt er in einer miesen Pension und studiert Immobilienanzeigen. Rechtsanwalt Dr. Renz hat alle Mühe, seinen Freund zu überzeugen, dass er die Pflicht hat, nach Gaby Berg zu suchen. Mürrisch nimmt Matula schließlich an. Doch wo findet man in der Riesenstadt Frankfurt eine 14jährige? Matula versucht es bei ihren Freunden, bei der Lehrerin, fragt Passanten und Würstchenbudenbesitzer - vergeblich. Und Gaby, mutterseelenallein in den Straßenschluchten, beginnt sich zu fürchten, erst recht, als einige dunkle Typen sie ansprechen. Schließlich findet Matula sie. Doch als er glaubt, nun habe er seine Pflicht getan, er brauche Gaby nur zu Hause abzuliefern, da beginnt das gemeinsame Abenteuer der beiden erst richtig. Vor den dunklen Typen müssen sie die Flucht ergreifen, mittlerweile werden sie auch von der Polizei gesucht, Gaby will um keinen Preis der Welt nach Hause - und dann wird Matula auch noch zusammengeschlagen. Währenddessen sitzt Renz völlig ratlos in seinem Büro. Gabys Eltern bedrängen ihn, die Polizei bedrängt ihn, doch wo ist Matula?
