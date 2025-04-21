Ein Fall für Zwei
Folge 7: Tollwut
Erika Togan und ihr zwölfjähriger Sohn Ralf unternehmen zusammen mit ihren zwei Rassehunden einen Waldspaziergang, plötzlich fallen Schüsse, beide Hunde sind tot. Durch das Unterholz stapft der Jäger Johannes Straub und behauptet, er habe die Hunde erschießen müssen, sie hätten gewildert. Am nächsten Tag erscheint Frau Togan bei Rechtsanwalt Dr. Renz und verlangt von diesem, gegen Straub einen Prozess anzustrengen. Vergeblich versucht Renz, sie von diesem reichlich sinnlosen Unterfangen abzuhalten. Wenig später taucht Frau Togan auch bei Josef Matula auf und gibt diesem den Auftrag, sämtliche Lebensumstände Straubs in Erfahrung zu bringen. Matula macht sich an die Arbeit, während Renz die juristischen Möglichkeiten eines Prozesses gegen Straub prüft. Dann jedoch geschehen merkwürdige Dinge. Zuerst brennt das Auto von Straub, dann dessen Hütte im Wald, und als schließlich auch noch Frau Straub durch einen herabfallenden Stein schwer verletzt wird, erscheint der Fall in einem ganz anderen Licht. Irgendjemand will sich an Straub rächen. Frau Togan etwa - oder ein von ihr beauftragter Hintermann? Matula und Renz stehen vor einem Rätsel.
