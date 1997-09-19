Ein Fall für Zwei
Folge 1: Tödliche Zinsen
Iris glaubt inzwischen, Sebastian Fuhrmann habe sie nur geheiratet, um an Geld für die Firma und seine Frauengeschichten heranzukommen. Sie lässt ihren Mann von Matula beschatten und muss zur Kenntnis nehmen, dass er nebenbei fest liiert ist mit Sonja, der attraktiven Eigentümerin einer Sonnenbank. Darüber hinaus unterhält er lebhafte geschäftliche Kontakte zu Prostituierten, denen er - nach Auskunft einer Heilsarmistin - mit Hilfe von Hochglanzprospekten festverzinsliche Wertpapiere zur Alterssicherung verkauft. Was Sebastian natürlich schon Ärger mit deren "Beschützern" eingebracht hat, da ein erheblicher Teil des "Liebeslohns" auf diese Weise an ihnen vorbeiläuft. Nachdem Iris ihren Kummer über ihre triste Ehe in Alkohol ertränkt hat, kommt es abends in ihrem schönen Hause zu einer hässlichen Szene.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick