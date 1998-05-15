Ein Fall für Zwei
Folge 10: Ziel der Begierde
Matula wird im Musikclub seines Freundes Carsten Ohm unfreiwillig Zeuge eines Skandals, der auch den jugendlichen Besuchern peinlich ist. Während eines Konzerts der selbst komponierenden Gruppe "Godiva" bricht deren Gitarrist und Bandleader Johnny Burger (28) einen Song ab, wirft sein Instrument zu Boden, springt vom Podium und versucht, den Schönling Alex Prechtner zu vermöbeln. Der hatte sich "erlaubt", Anna während ihres mit sinnlicher Emphase vorgetragenen Gesangs "mit geilen Blicken" anzumachen und dadurch das Konzert zu stören. Anna Reinhardt, die erotische Seele der Gruppe und Langzeit-Freundin Johnnies, hat sich nämlich vor drei Monaten von ihrem "eifersuchtskranken" Künstler getrennt und dem großzügigen HiFi-Händler Alex in heißer Liebe zugewandt. Sie blieb aber weiter bei der Gruppe, weil diese mit Hilfe von Manni Esche, dem Chef der Plattenfirma Smartbeat Records, gerade die erste Schallplatte herausbringt und kurz vor einer steilen Karriere steht.
