Ein Fall für Zwei
Folge 2: K.O. Girls
Durch seine spontane Hilfsbereitschaft tappt Matula in eine geschickt arrangierte Falle: Im Vorbeifahren an einer abendlich dunklen Bushaltestelle sieht er, wie ein Mädchen von einem jungen Mann brutal verprügelt wird. Nachdem er unter eigenen Verlusten den Peiniger in die Flucht geschlagen hat, bietet er dem blutenden Opfer an, es zur Polizei zu bringen. Als die attraktive 18-Jährige abgesetzt werden will, wird Matula in seinem Wagen von einer zweiten Person - die sich während der Prügelei im Auto versteckt hatte - hinterrücks überwältigt. Stunden später kommt er am Steuerrad seines Autos zu Bewusstsein, ihm fehlen Geld, Scheckkarte und vor allem seine Waffe. Er ist offensichtlich Opfer der "K.O.-Girls" geworden, die seit einigen Tagen ihre Raubzüge durchführen und mit Lippenstift ein Herz auf der Windschutzscheibe hinterlassen. Matula wäre nicht Matula, wenn er keinen Weg fände, seine Sachen wieder einzusammeln. Über die fragliche Haltestelle und Endstation der Buslinie gelangt er in eine heruntergekommene Sozialsiedlung am Stadtrand. Von einem Jungen, den er gerade noch am Klauen seines Autoradios hindern kann, erpresst Matula eine Auskunft, die ihn zu der hübschen Schwarzhaarigen vom Vorabend führt.
