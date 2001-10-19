Ein Fall für Zwei
Folge 9: Verbotene Gefühle
Wovon andere Männer träumen, das kann den attraktiven Abenteurer und weit gereisten Trucker Fred Busch nicht schwach machen: Er wird unsterblich geliebt von der bildhübschen Stephanie, die nicht einmal halb so alt ist wie er und die seine Tochter sein könnte. Da Fred zur Zeit knapp bei Kasse ist und in Frankfurt bei seiner großen Schwester Luise wohnt, glaubt er, eine besonders schlaue Idee zu haben, als er dem über Stephanies Sturheit verzweifelten Vater Werner Pullmann, ein schäbiges Geschäft vorschlägt. Gegen Zahlung einer Ablöse von 100000 Mark sei er bereit, Stephanie in Ruhe zu lassen und wieder zu verschwinden. Nachdem Pullmann, der sich als Krimiautor ein kleines Vermögen erschrieben hat, auf diesen Handel eingeht, und Busch seinen Teil des Vertrags erfüllt, klettert Stephanie auf das Geländer einer Mainbrücke, um ihrem nun "sinnlos" gewordenen Leben ein Ende zu bereiten.
