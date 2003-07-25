Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Was zu beweisen war

Staffel 14Folge 11vom 25.07.2003
Was zu beweisen war

Was zu beweisen warJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 11: Was zu beweisen war

58 Min.Folge vom 25.07.2003Ab 12

Nach dem feuchtfröhlichen Abend bei einem Kollegen verabschiedet sich Dr. Lessing an dessen Haustür, um seinem Taxi entgegen zu gehen. Dadurch kommt es zu einer folgenschweren Begegnung. Im Scheinwerferlicht eines zweiten Taxis kommt ein Mann aus der Einfahrt der gegenüberliegenden Villa auf ihn zu. Von dem kreidebleichen Fremden - an dessen Händen Blut klebt - erfährt er, dass dort im Haus ein Toter liegt! Gemeinsam begeben sie sich durch den dunklen Garten - in dem verdächtige Geräusche zu hören sind - und durch die aufgebrochene Terrassentür in das große Wohnzimmer. Dort liegt Professor Peisch auf dem Rücken mit einer stark blutenden Wunde am Kopf. Dr. Stoer versichert glaubwürdig, dass er noch eine späte Verabredung mit seinem Kollegen hatte, um Vorlesungstermine mit ihm abzustimmen; dabei habe er ihn nach erfolglosem Klingeln auf dem gleichen Wege entdeckt und umgedreht, um zu prüfen, ob er noch lebt.

