Ein Fall für Zwei
Folge 12: Die Staatsanwältin
Schwer zu erklären, ob Katrin Horn ihre Karriere als blutjunge Staatsanwältin mehr ihrer Anziehungskraft oder ihrer Intelligenz verdankt. Noch schwerer ist zu verstehen, warum sie sich ausgerechnet mit dem unattraktiven Pharmaunternehmer Robert Neigel zum schnellen Sex in der Suite eines Luxushotels trifft. Zumal sie seit Monaten gegen ihn ermittelt wegen des Verdachts, eine Aknecreme auf den Markt gebracht zu haben, die bei Überdosierung lebensbedrohliche Depressionen auslösen kann. Völlig unverständlich bleibt jedoch, warum sie Neigel nach dem intimen Treffen erstochen haben soll. Doch die Aufzeichnung der Überwachungskamera des Hotelflurs belegt, dass Katrin als letzte den Tatort betreten und verlassen hat. Dr. Lessing ist von dem Leichtsinn seiner unter Mordverdacht geratenen Mandantin überrascht. Katrin Horn versucht ihm zu vermitteln, dass sie Robert Neigel geliebt habe und ihm an diesem Tag persönlich mitteilen wollte, warum sie seinen Fall ab sofort ihrem Kollegen Rüdiger Jaspers allein überlassen wird. Richter Göbel kann trotz allen Wohlwollens weder über das Video hinwegsehen, noch darüber, dass Katrin Horn auf dem zur Mordwaffe zweckentfremdeten Steakmesser und einer aufgerissenen Kondomverpackung im Papierkorb des Hotelzimmers ihre Fingerabdrücke hinterlassen hat. Matula wendet sich an Neigels Witwe, um festzustellen, in welcher Weise sie von dem Tod ihres offensichtlich ehemüden Gatten profitiert.
