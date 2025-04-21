Ein Fall für Zwei
Folge 15: Eine mörderisch gute Idee
Am Abend vor der Eröffnung des nobel gestylten italienischen Restaurants "Frankfurter" muss die Feuerwehr anrücken, um die Flammen in der brandneuen Küche zu löschen. Auch Kommissar Lüttge ist eingeschaltet worden, um aufzuklären, warum der dabei tot aufgefundene Koch - der 25-jährige Stefan Kaufmann - einem Stromschlag zum Opfer gefallen ist. Die Indizien sprechen zunächst für Fahrlässigkeit beim Anschluss des kombinierten Elektro-Gasherdes. Doch schon kurz nach dem Eintreffen des herbeigerufenen Eigentümers Dr. Simons und seiner Frau wird deutlich, dass auch ein krimineller Vorsatz im Spiel gewesen sein kann. Dr. Simons wendet sich an Rechtsanwalt Dr. Franck, um seine Interessen zu sichern. Matula lehnt es ab, in dieser Sache tätig zu werden. Einerseits gibt es derzeit einige Probleme zwischen ihm und Dr. Franck, andererseits müsste Matula gegen die Wirtin einer benachbarten Kneipe recherchieren, der er bisher seine besten Informationen aus dem Halbwelt-Milieu verdankt.
