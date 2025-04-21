Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Scheine spielen schwarz

Staffel 7Folge 9
Scheine spielen schwarz

Ein Fall für Zwei

Folge 9: Scheine spielen schwarz

60 Min.Ab 12

Getränkehändler Gerd Schultheiss ist spielsüchtig. Seine Frau Marion hat ihn auf Anraten von Dr. Franck in allen Spielbanken "sperren" lassen. Nun ist Schultheiss untergetaucht. Matula ermittelt im Getränkehandel und wird dabei Zeuge, wie drei Burschen bei Gerds Partner, Michael Reiser, auf brutale Weise einen Schuldschein "einlösen", der offensichtlich in einem illegalen Spielsalon ausgestellt worden ist.

