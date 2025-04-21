Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der wahre Reichtum

Als ihr Sohn Robin mit 18 erwachsen war, hat sich Susanne Böhm von ihrem wohlhabenden Mann scheiden lassen. Gegen den Rat ihres Anwalts Dr. Franck hat sie auf Unterhalt verzichtet. Sie wollte nur noch mit dem zehn Jahre jüngeren Martin Sutter zusammenleben, bescheiden zwar, aber in ihrem Sinne frei. Sie arbeitet, und Martin lebt zur Zeit vom Taxifahren. Eines Tages steht die Polizei vor ihrer Tür. Sie nimmt Martin fest unter dem Verdacht, eine Bank überfallen und um 600.000 Mark beraubt zu haben. Die Anhaltspunkte sind massiv, Susanne ruft Dr. Franck zu Hilfe. Wollte der Lebenskünstler Martin an das große Geld oder soll er Opfer eines tödlichen Komplotts werden?

