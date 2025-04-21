Ein Fall für Zwei
Folge 2: Mann hinter Vorhang
Stefan Reichner hat mit seiner attraktiven Kollegin Angela einen Kino-Abend verbracht, der zwar in ihrem Bett fortgesetzt wurde, aber schon nach wenigen Stunden enttäuschend endete. Denn Stefan lebt eigentlich mit der jungen Christine zusammen und macht sich berechtigte Hoffnungen, sie jetzt nach ihrem 18. Geburtstag heiraten zu können. Nach dem Unfall von Christines Vater hat sie nämlich die Hälfte seines erheblichen Vermögens geerbt. Die zweite Hälfte der Firma und andere Werte fielen an Christines Mutter, Julia Lohring, die ihre Tochter davor bewahren will, diesen "Gigolo" zu heiraten. Sie besucht ihren Anwalt Dr. Franck und bittet darum, einem abgefangenen Liebesbrief ihrer Angestellten Angela Winter nachzugehen. Mit dem Beweis seiner Untreue glaubt sie, ihren Möchtegern-Schwiegersohn aus dem Feld schlagen zu können. Matula verabredet sich als angeblicher Freund von Stefan mit Angela. Nach seinem Kino-Erlebnis mit der romantischen Frau bringt er Angela nach Hause. Ihre Begegnung endet jedoch anders als der Abend mit Stefan. Da sie erfahren hat, dass sich Matula nur als Detektiv mit ihr getroffen hat, bittet sie ihn um seinen Schutz: Sie hat Angst vor ihrem Nachbarn Rudolf Wagner, der sie seit Wochen beobachtet und schweigend verfolgt. Wenige Stunden später ist Angela tot.
